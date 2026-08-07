Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van'da şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldiği programda, 'Artık yeni bir süreçteyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde barışın, huzurun, istikrarın ve ekonominin güçlendiği bir Türkiye kurmak istiyoruz.' dedi.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van'da düzenlenen 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası' programında şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Göktaş, Türkiye'nin terörden arındırılmış bir gelecek hedefi doğrultusunda önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, bu sürecin ülkenin huzuru, barışı ve istikrarı açısından tarihi bir adım olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda 'Terörsüz Türkiye' hedefi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Göktaş, geçen yıldan bu yana 18 ilde düzenlenen 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası' programlarında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldiklerini hatırlattı.

Terörün en ağır bedelini ailelerin ödediğini vurgulayan Göktaş, 'Artık yeni bir süreçteyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde barışın, huzurun, istikrarın ve ekonominin güçlendiği bir Türkiye kurmak istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir noktaya ulaştığını belirten Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası platformlarda Türkiye'nin gücünü ortaya koyduğunu dile getirerek, terörün bir daha bu topraklarda yer bulmaması için başlatılan sürecin kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti. Şehit aileleri ve gazilerin devlet için daima öncelikli olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, bu kapsamda hazırlanan 12 maddelik kanun teklifinde şehit yakınları ve gazilerin taleplerinin dikkate alındığını söyledi.

Düzenlemeler kapsamında şehit anne ve babalarının aylıklarına iyileştirme yapılacağını belirten Göktaş, er statüsündeki gazilere yönelik hakların genişletildiğini ve terörle mücadelede malul sayılmayan erlerin de gazi kapsamına alındığını ifade etti.