İstanbul merkezli yürütülen operasyonda, tehdit, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme gibi suçlara karıştığı belirlenen şüpheliler yakalandı. Operasyonda 4 tabanca ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama ve mala zarar verme başta olmak üzere çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıslar yakalanırken, yapılan aramalarda 4 adet tabanca ve 5 parça uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentte vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suç odaklarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

#İstanbul merkezli 3️⃣ ilde suç çetelerine yönelik operasyon????



▪️Tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,

▪️Kasten yaralama ve mala zarar verme başta olmak üzere çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen: pic.twitter.com/kEAEXmGapQ — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) August 7, 2026