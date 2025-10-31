TruMerit Başkanı ve CEO'su Peter Preziosi, Birleşmiş Milletler ile İstişari İlişki İçindeki Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı (Conference of Non-Governmental Organizations in Consultative Relationship with the United Nations - CoNGO) Başkanlığına seçildi.

ACCESS Newswire / NEW YORK, ABD (İGFA) - CoNGO, 1948 yılında kurulan, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından kendisine verilen Genel Danışma Statüsü aracılığıyla Birleşmiş Milletler ile ilişki yürüten uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Dünya genelinde 525 üye kuruluş ve 106 ortak üyesi bulunmaktadır.

Dr. Preziosi, bu hafta New York'ta gerçekleştirilen ve dünyanın dört bir yanından kuruluşların çevrimiçi katılım sağladığı 28. CoNGO Genel Kurulu'nda 2025-2029 dönemi için seçildi. Preziosi, 2017'den bu yana CoNGO Başkanlığı görevini yürüten ve daha önce 2007-2011 yılları arasında da aynı görevi üstlenen, United Methodist Church Dünya Kurulu ve Toplum Genel Kurulu'nun Birleşmiş Milletler nezdindeki başlıca temsilcisi Rahip Dr. Liberato C. Bautista'nın yerine geçti.

TruMerit, 2018 yılından bu yana CoNGO üyesi olup, bu kuruluşun faaliyetlerinde aktif rol oynamaktadır. Ayrica CoNGO Yönetim Kurulu Sekreterliği ve Üyelik Komitesi Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür.

Dr. Preziosi, CoNGO Başkanlığı görevini üstlenen ilk kayıtlı hemşiredir. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş yöneticisi olarak, 2023 başından bu yana, önceden CGFNS International olarak bilinen ve dünya çapında sağlık çalışanlarının etik hareketliliğini ve mesleki gelişimini desteklemeye adanmış bir sağlık iş gücü geliştirme kuruluşu olan TruMerit'in başında bulunmaktadır. Daha önce Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bünyesinde görev almış ve kurumun teknoloji tabanlı küresel öğrenim merkezi olan WHO Academy'nin kuruluşuna katkıda bulunmuştur.

Görevini devreden önceki başkan Dr. Liberato Bautista, Dr. Preziosi'yi yeni görevi nedeniyle tebrik ederek, 'TruMerit'te ve Dünya Sağlık Örgütü'ndeki deneyimleriyle birlikte, çok taraflılığa olan derin bağlılığı ve sivil toplumla etkileşimi, CoNGO'nun geleceği için umut verici bir temel sunuyor. Sivil toplumun sesi ve etkisinin insan onurunu, haklarını ve gezegenin sürdürülebilirliğini savunan ortak bir geleceğin şekillendirilmesinde her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemde, Dr. Preziosi'nin liderliğinin CoNGO'nun Birleşmiş Milletler içinde ve ötesinde demokratik ve adil katılımın önemli bir destekçisi ve savunucusu olarak rolünü güçlendirmesi beklenmektedir.' şeklinde konuştu.

Dr. Preziosi ise şu değerlendirmede bulundu: 'CoNGO, uzun süredir sivil toplum ile Birleşmiş Milletler arasında köprü kuran, sivil toplum kuruluşlarının Birleşmiş Milletler düzeyinde katılımını destekleyen ve kapsayıcı çok taraflılığın sarsılmaz bir savunucusu olan hayati bir platformdur. Ne yazık ki bu kavram giderek daha fazla saldırı altında.'

Preziosi sözlerine şöyle devam etti: 'Bu duruma yanıt olarak, sivil toplumun Birleşmiş Milletler'deki katılımını bir rica değil, bir ilke olarak benimseyelim — meşru, etkili ve etik çok taraflılık için vazgeçilmez bir ilke. Bu ilke, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın başarılması ve hukukun üstünlüğüne bağlılığın korunması açısından da kritik öneme sahiptir.'

CoNGO Hakkında ( Birleşmiş Milletler ile İstişari İlişki İçindeki Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı )

Birleşmiş Milletler ile İstişari İlişki İçindeki Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı (Conference of Non-Governmental Organizations in Consultative Relationship with the United Nations - CoNGO), 1948 yılında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edildiği yıl kurulmuş, bağımsız ve uluslararası bir üyelik birliğidir. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) nezdinde genel danışma statüsüne sahip bir sivil toplum kuruluşu (STK) olarak, çalışmaları Birleşmiş Milletler sisteminin tamamıyla ilgilidir: Sekreterlik, kurumlar, anlaşma organları, bölgesel komisyonlar, enstitüler, zirveler ve dünya konferansları dahil.

CoNGO, Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan hedef ve değerlere gönülden bağlıdır ve küresel siyasi, çevresel, sağlıkla ilgili ve diğer tehditlerin çözümünde çok taraflılığın güçlü bir savunucusudur. New York, Cenevre, Viyana ve diğer bölgelerde faaliyet gösteren yaklaşık 30 CoNGO Alt Komitesi (STK Komiteleri), kuruluşun Birleşmiş Milletler'in misyonunu dünya genelinde destekleme konusundaki kararlılığını göstermektedir.

CoNGO, Birleşmiş Milletler ile istişare içinde çalışan, birbiriyle iş birliği yapan ve benzer düşünceli paydaşlarla ortak hareket eden çeşitli STK'lardan oluşan bir üyeliğe sahiptir.



TruMerit Hakkında

TruMerit, dünya çapında sağlık iş gücü geliştirme alanında lider bir kuruluştur. Önceden CGFNS International olarak bilinen kuruluş, neredeyse 50 yıllık geçmişi boyunca, hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının — ve onları lisanslayan veya istihdam eden kurumların — eğitimlerini, becerilerini ve deneyimlerini doğrulayarak ABD ve diğer ülkelerde çalışma yetkisi almalarına destek olmuştur.

TruMerit adıyla bu misyon, hızla gelişen küresel sağlık ortamının ihtiyaçlarını karşılayan bir iş gücü kapasitesi inşa etme yönünde genişletilmiştir. Kuruluş, Küresel Sağlık İş Gücü Geliştirme Enstitüsü (Global Health Workforce Development Institute) aracılığıyla, sağlık iş gücü geliştirme çözümlerini destekleyen kanıta dayalı araştırma, düşünce liderliği ve savunuculuk çalışmaları yürütmektedir. Ayrıca, sağlık çalışanlarının kariyer yollarını güçlendirecek küresel düzeyde tanınan uygulama standartları ve sertifikasyonlar geliştirmektedir.



