İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 142 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta 'Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele' kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 142 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen bir tıra operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2017856621129404790

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir iç güvenlik meselesi olmadığını vurgulayan Yerlikaya, bu mücadelenin aynı zamanda küresel bir güvenlik mücadelesi olduğuna dikkat çekti. Yerlikaya, 'Uyuşturucuya topyekûn savaş açtık. Bu savaşı sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, başarılı operasyon nedeniyle Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nü ve operasyonda görev alan tüm personeli tebrik etti.