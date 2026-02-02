Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında öncelikli ürün ve teknoloji alanlarının güncellendiğini açıkladı. 2026 yılında açılacak yeni çağrılarla programın etkisinin daha da artırılması hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin katma değeri yüksek, yenilikçi ve rekabetçi üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen Teknoloji Hamlesi Programı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır, 2026 yılı içerisinde açılacak yeni çağrılarla programın etkisinin daha ileri bir seviyeye taşınacağını bildirdi.

Bu kapsamda öncelikli ürün listesi ile teknoloji alanlarının güncellendiğini belirten Kacır, yeni listede 1.126 öncelikli ürün, 414 teknoloji alanı ve 34 kritik hammadde bulunduğunu ifade etti. Güncellenen alanların, stratejik sektörlerde yerli üretimi ve teknolojik dönüşümü hızlandırmayı amaçladığı kaydedildi.

Bakan Kacır, bugüne kadar Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında 6 çağrı açıldığını ve bu çağrılarla 218 projenin desteklendiğini açıkladı. Desteklenen projelerin toplam yatırım büyüklüğünün 197 milyar TL'ye ulaştığını, bunun 24,3 milyar TL'sinin Ar-Ge yatırımlarından oluştuğunu belirtti.

Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin dış ticaret dengesine yıllık 11,4 milyar dolarlık katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Kacır, 'Stratejik sektörlerde yerli üretimi teşvik etmeye ve Türkiye'nin teknolojik dönüşümünü hızlandırmaya kararlılıkla devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.