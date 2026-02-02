Denizli'de sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine trafikte tehlikeli şekilde motosiklet kullandığı tespit edilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan ve bir motosiklet sürücüsünün trafikte tehlikeli ve kurallara aykırı şekilde araç kullandığını gösteren görüntüler üzerine harekete geçti. Görüntülerin incelenmesi sonucunda, sivil trafik ekipleri tarafından motosikletin plakası tespit edildi.

Yapılan çalışmaların ardından yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 73/a maddesi kapsamında 'kamunun huzurunu bozacak, kişilere zarar verebilecek şekilde saygısızca araç kullanmak' ve 47/1-d maddesi kapsamında 'trafik güvenliği ile ilgili yükümlülüklere uymamak' gerekçeleriyle idari para cezası uygulandı.

https://twitter.com/Denizli_Emniyet/status/2017908395131461674

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, trafik kurallarına uymanın toplumun huzuru ve herkesin can güvenliği açısından zorunlu olduğu vurgulanarak, benzer ihlallere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.