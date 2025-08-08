TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, Keşan’daki yangınla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, yangında 13 hektar dönümlük alanın zarar gördüğünü ve yangın nedeninin henüz netleşmediğini belirterek, ekiplerin yangının sebebini belirlemek için çalıştıklarını söyledi.ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Çoğal’ın yaptığı açıklama şöyle;

“6 Ağustos 2025 tarihinde Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Sivritepe Mevkii'nde çıkan yangın, tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayarak ciddi boyutlara ulaşmış, hem doğal yaşamı hem de tarımsal üretimi tehdit etmiştir. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 13 hektar ormanlık alan ve tarım alanı zarar görmüştür.

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilciliği olarak yangın bölgesinde yerinde incelemelerde bulunduk. Yangın sahasını gözlemledik ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Yangının çıkış nedeni henüz netleşmemiş olup, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir.

Edinilen bilgilere göre yangına: 12 arazöz, 3 greyder, 2 dozer ile müdahale edilmiş;

Tekirdağ, Malkara, Anafartalar ve Keşan’dan gelen ekipler koordineli bir şekilde görev almıştır.

Soğutma çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınmıştır. Yerleşim alanlarına yakın bölgelerde alınan önlemler sayesinde daha büyük bir felaketin önüne geçilmiştir.

Orman yangınları, yalnızca ağaçları değil; toprağı, suyu, biyolojik çeşitliliği, iklimi ve insan yaşamını da doğrudan etkilemektedir. Bu tür felaketlerin en sık nedenleri arasında anız yakılması, doğada ateş yakılması ve cam/plastik atıkların bırakılması gibi insan kaynaklı ihmaller yer almaktadır.

TEMA Vakfı olarak, tüm canlıların yaşam hakkını savunuyor; Ormanlarımızın korunması, Doğa tahribatının önlenmesi, İklim krizine karşı ekosistem temelli önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyoruz.

Küçük ihmal ve dikkatsizliklerin büyük orman yangınlarına sebep olabileceğini vurguluyor, özellikle şiddetli rüzgar ve nemin düşük olduğu bölgelerde sıcaklık artışıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı herkesi daha dikkatli olmaya davet ediyoruz.

Orman yangınlarının yaşanmaması için gerekli önlemlerin önceden alınması ve bu önlemlere rağmen meydana gelebilecek yangınlarla mücadeleye hazırlıklı olmamız gerektiğine inanmaktayız, halkımızı orman yangınlarına karşı daha duyarlı ve tedbirli olmaya çağırıyoruz. Keşan 'da çıkan yangından etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yangınları canları pahasına söndürmeye çalışan ormancılarımıza kolaylıklar diliyoruz.”