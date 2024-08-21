Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK/YPG terör örgütü üyesi 5 kişi yakalandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: igf