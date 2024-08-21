Sosyal medyada paylaşılan ve İstanbul Büyükçekmece’de çekildiği belirlenen görüntülerde bir grubun bir çocuğu darp ettiği tespit edilmesi üzerine 8 çocuk emniyet güçlerince adliyeye sevk edildi.İSTANBUL (İGFA) - Sosyal medyada paylaşılan ve İstanbul Büyükçekmece’de çekildiği belirlenen görüntülerde bir grubun bir çocuğu darp etmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Müdürlüğe bağlı Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede darp edilen çocuğun 16 yaşındaki M. A. Z olduğu belirlendi.

Yapılan araştırmalar sonucu mağdur çocuğu darp edenlerin yaşları 12 ile 17 arasında değişen B.Ç., M.T., R.E.K., N.N.K., M.Ç., B.G.D., B.G.D. ve H.E.K.isimli çocuklar olduğu tespit edildiğini duyuran İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, gelişmeyi "Gereği yapıldı-28" olarak kamuoyuna duyurdu.

Müdürlük, darp eden 8 çocuğun (SSÇ) emniyet güçlerimizce adliyeye sevk edildiğini belirtirken, "Çocuklarımızı her türlü şiddetten korumak öncelikle görevimizdir. Onları şiddetten korumak ve şiddete eğilimli olmasını engellemekte ailelerimize de büyük görevler düşüyor" mesajını iletti.

https://twitter.com/istanbul_EGM/status/1826253630854299804