Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede yapılan incelemelerde 28 baraj ve 38 gölette herhangi bir hasar veya risk tespit edilmediğini açıkladı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam meydana gelen depremin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin sahada incelemelere aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bakan Yumaklı, 'Deprem bölgesindeki 28 baraj ve 38 göletimizde gerekli tüm teknik incelemeler yapılmış, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1983170453964234991

Depremin ardından bölgede altyapı güvenliği, su kaynakları ve barajların durumu bakanlık koordinasyonunda yakından takip edilmeye devam ediyor.