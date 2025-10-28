Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ekim Çarşamba günü Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için meteorolojik sarı uyarı yayımladı. Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya ve Muğla'nın bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ekim Çarşamba günü Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz bölgelerinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle sarı kodlu uyarı yaptı.

Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan verilere göre, önümüzdeki üç saatlik periyotta Muğla'nın güneyi ve Antalya'nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de ise Çarşamba günü boyunca yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, gece ve sabah saatlerinde Giresun kıyıları ile Trabzon'un batı kıyılarında, sabah saatlerinden itibaren ise Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu kıyılarında kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini bildirdi.

Yetkililer, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.