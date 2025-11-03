'Şimdi Konuşmak Moda' programına konuk olan ünlü iletişimci Özgür Aras, Aleyna Tilki'nin yurtdışında başarılı olacağını söyledi. İrem Derici'yi 'yeni neslin en zekisi' olarak tanımlayan Aras, Yıldız Tilbe ve Gülben Ergen ile olan ilişkilerini de anlattı.

İSTANBUL (İGFA) - Ünlü iletişimci Özgür Aras, Uğurkan Erez ve Erol Albayrak'ın sunduğu 'Şimdi Konuşmak Moda' programına konuk oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan Aras, yıllardır beraber çalıştığı ünlü isimlerle ilişkilerini ilk kez bu kadar açık anlattı.

'Ünlülerle çalışmak demek, her an bir kriz demek. Durup dururken otobüs çarpması gibi bir şey' diyen Özgür Aras, sektörün perde arkasını esprili ama bir o kadar da gerçekçi bir dille özetledi.

'ALEYNA'NIN MUHAKKAK BİR YERLERDE OLACAĞINA İNANIYORUM'

Özgür Aras, Aleyna Tilki'nin yurt dışına açılması ve yeni albümüyle ilgili soruya şu sözlerle yanıt verdi: 'Aleyna bence yurt dışında muhakkak bir şey yapacak. Şimdi yeni bir albümü çıktı. Bu albüm için çok savaş verdi. Herkes ondan popüler kültüre hizmet eden bir şeyler isterken, o inandığı albümü yaptı. Albümün sound'una ve sözlerine bakınca Aleyna'nın ümit vaat ettiğini göreceksiniz. Onun bir gün büyük yerlerde olacağına inanıyorum. İnşallah Allah, hayal ettiği şeyi gerçekleştirmeyi ona nasip etsin.'

'İREM DERİCİ YENİ NESLİN EN ZEKİSİ'

Özgür Aras, programda çalıştığı ünlülerden İrem Derici için 'Yeni neslin en zekisi' ifadesini kullanırken, Derici'nin aynı zamanda çok çalışkan olduğunu da vurguladı.

Şöhretler dünyasında kendisine en yakın kişinin Yonca Evcimik olduğunu belirten Özgür Aras, 'Yonca istesin, onun için her fedakarlığı yaparım,' dedi.

'YILDIZ TİLBE İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK BİR ONURDU'

Bir dönem Yıldız Tilbe ile çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getiren ünlü iletişimci Özgür Aras, 'O şarkıların çıktığı kalp ile sohbet ediyor olmak çok büyük bir ayrıcalık,' sözleriyle duygularını paylaştı.

'GÜLBEN ERGEN'LE UZUN YOL ARKADAŞIYIZ'

Gülben Ergen'i 'uzun yol arkadaşı' olarak tanımlayan başarılı iletişimci, 'Birbirimizi çok seviyoruz,' diyerek aralarındaki güçlü bağı anlattı.

'SİMGE'YLE SEVGİMİZ ÇOK GÜÇLÜ'

Kısa bir süre iş ilişkilerine ara verdikleri Simge ile ilgili de konuşan Aras, 'Her ünlü, her insan bir arayış, bir değişim yaşamak istiyor. Simge de onu yaşamak istedi. Aramızdaki sevgi o kadar güçlü ki, onun için çalıştığımızı bildiği için çok kısa süre sonra tekrar bir araya geldik,' ifadelerini kullandı.

'SEZEN AKSU'NUN BİR CÜMLESİ BİLE YOLUNU AYDINLATIR'

Programda, Özgür Aras'ın sözlerinin en duygusal kısmı ise Sezen Aksu hakkında oldu.

'Sezen Aksu'nun ağzından çıkan en ufak bir cümle bile insanın yolunu aydınlatır' diyen Aras, 'En zor zamanlarımda o ışık bana güç verdi. Onunla aynı yüzyılda yaşamak bile bir onur.' dedi.