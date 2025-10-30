Yeni albümünü önümüzdeki hafta müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan Simge, konser maratonuna ara vermeden devam ediyor. Ünlü pop yıldızı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Didim Meydanı'nda verdiği konserle kutladı.

AYDIN (İGFA) - Didim Meydanı'ndan binlerce kişinin katıldığı konserde enerjisi ve performansıyla izleyenleri büyüleyen Simge, sahnede seslendirdiği hit şarkılarıyla Didimlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Cumhuriyet coşkusuna ortak olan sanatçı, konser sırasında hayranlarına seslenerek, 'Bir dahaki buluşmamızda yeni şarkılarımı sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum' dedi.

Simge, sevenlerinden büyük alkış alırken, hem sahne performansı hem de samimi tavırlarıyla izleyicilerden tam not aldı.