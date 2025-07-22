Selçuk iletişim Mezunları (SİM) Derneği, olağan genel kurulunu tamamladı. Derneğin Kurucu Başkan Yusuf Ziya Yüce güven tazeledi.BURSA (İGFA) - 2021 yılında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunları aynı çatıda buluşturmak amacıyla kurulan dernek , olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Kurucu Başkan Yusuf Ziya Yüce’nin güven tazelediği seçimde yeni yönetim listesi de belirlendi.

Selçuk İletişim Mezunları Derneğini akademi ile sektör arasındaki bir köprü olarak nitelendiren Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Yüce , ‘İletişim alanında yetişmiş nitelikli mezunlarımızı bir araya getiren güçlü bir bağ oluşturduk. Mezunlarımızın birbirleriyle iletişim kurmalarını, deneyimlerini paylaşmalarını ve mesleki fırsatlara daha kolay ulaşmalarını sağlıyoruz. Geçmişin birikimini , geleceğin vizyonuyla buluşturarak Selçuk İletişim ruhunu yaşatıyoruz. İletişim Fakültesi öğrencilerinin sektöre kazandırılması adına Mentor-Mentee programı ile doğru staj olanağını destekliyoruz" dedi.