Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi, artan sıcak hava koşullarına karşı vatandaşları uyararak; özellikle yaşlılar, küçük çocuklar, kronik hastalıkları olan bireyler, hamileler ve bakıma muhtaç kişilerin alması gereken önlemleri paylaştı.MERSİN (İGFA) - Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat; bol sıvı tüketimi, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerden kaçınma, uygun kıyafet seçimi ve güneş kremi kullanmanın önemine vurgu yaparak, Mersinlilere uyarılarda bulundu.

UZM. DR. ÇAT: “10:00-16:00 SAATLERİ ARASINDA GÜNEŞ IŞINLARINA MARUZ KALINMAMALI”

Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat, sıcak hava dalgalarının etkisini artırdığı bu dönemde; yaş almış bireyler, çocuklar, kronik rahatsızlığı olanlar ve hamilelerin, özellikle sabah 10:00 ile öğleden sonra 16:00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalmamalarını önerdi. Bu saatler arasında dışarı çıkması gerekenlere; açık renkli ve hava alabilen bir şapka, güneş gözlüğü ve güneş koruyucu krem kullanmalarını tavsiye eden Dr. Çat, su tüketiminin de önemine değinerek, “Bu dönemlerde günlük 2-2,5 litre su tüketilmesini öneriyoruz. Kronik hastalığı olup sıvı tüketimi kısıtlanmış bireylerin, bunu doktorlarına danışarak belirlemeleri gerekiyor. Suyun yerine asla kafein içeren içecekleri koymamamız gerekiyor. Kafein içeren içecekler idrar söktürücü özelliğe sahip olduğu için, kişilerin su tüketimini daha da artırır” dedi.

Vatandaşların sıcak havada fazla fiziksel aktivite gerektirecek işlerden kaçınması gerektiğini de belirten Dr. Çat, “Zorunda değillerse, evlerinden çıkmamalarını öneriyoruz. Eğer kişi dışarıda çalışmak durumundaysa, şapka kullanımı çok önemli. Sık sık su içmelerini, ara ara 15’er dakika molalarla ağaç altı ya da gölge yerlerde serinlemelerini öneriyoruz. Bu dönemlerde özellikle tuz kaybı çok fazla olduğu için, eğer aksi bir hastalıkları yoksa tuz içerikli ayran gibi içecekler tüketilebilir” diye konuştu. Alkollü içeceklerin de su ihtiyacını artıracağı için önerilmediğini kaydeden Dr. Çat; kızartma gibi ağır ve yağlı yiyecekler yerine meyve, sebze ve protein yönünden zengin gıdaların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

SICAK ÇARPMALARINA DİKKAT!

Acil durumlarda neler yapılması gerektiği hakkında da bilgi veren Dr. Çat, “Halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, aşırı susama hissi, çarpıntı gibi şikayetler varsa, öncelikle su içilmesini öneriyoruz. Su içmeye rağmen şikayetler devam ediyorsa, mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı” ifadelerine yer verdi.

Kapalı alanların da sık sık havalandırılması gerektiğini sözlerine ekleyen Dr. Çat, “Eğer çok fazla camlı bir alanda yaşanıyorsa, mutlaka güneş koruyucu perdeler takılmalı. Çocuk, evcil hayvan ve yaşlılar, araçta tek başına ve kilitli bir şekilde bırakılmamalı. Özellikle yaş almış bireylerimizi, çocuklarımızı ve bakıma muhtaç kişilerimizi, bu sıcak havalardan koruyalım” dedi.