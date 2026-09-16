Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Ceza İnfaz Kurumu'nda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine yönelik iddiaların bilirkişi heyetince incelenmesine karar verdi.

İSTANBUL (İGFA) - Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumunda hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir açıklama geldi.

Başsavcılıktan yapılan duyuruda, soruşturma dosyasına ulaşan ihbarlar ve yapılan tespitler birlikte değerlendirilerek, 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisindeki bazı sahnelere ilişkin iddiaların uzman bilirkişiler tarafından incelenmesine karar verildiği bildirildi.

İDDİALAR BİLİRKİŞİ HEYETİNE GÖNDERİLECEK

Açıklamaya göre, dizide yer alan 'Kazım Kaşifoğlu' karakterinin vatan haini olarak gösterilmesinin ardından öldürülmesi, bazı sahnelerde 'FG' harf grubunu taşıyan araç plakalarına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde FETÖ/PDY lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içerikler bulunduğu yönündeki iddialar bilirkişi heyeti tarafından değerlendirilecek. Başsavcılık, incelemenin söz konusu iddiaların aydınlatılmasına yönelik olduğunu belirterek soruşturmanın titizlikle sürdüğünü duyurdu.