Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sendikalar için yazılım geliştiren ve KVKK kapsamında danışmanlık hizmeti veren bir şirketin, geçmiş dönemlerde internete sızdırıldığı belirtilen veri setlerini kullanarak T.C. kimlik numarası ve benzeri kişisel bilgiler üzerinden sorgulama yaptığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından siber güvenlik ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da operasyon düzenlendi.

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yürütüldü.

Soruşturma kapsamında, Türkiye'deki sendikalar için yazılım geliştirdiği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında danışmanlık hizmeti sunduğu belirtilen 'Aydo Yazılım' adlı şirketin faaliyetleri mercek altına alındı.

İNTERNETE SIZDIRILDIĞI BELİRTİLEN VERİLERLE SORGULAMA İDDİASI

Başsavcılığın açıklamasında, şirket tarafından sunulan hizmetlerde geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırıldığı belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait bazı veri setlerinin kullanıldığı öne sürüldü.

Bu veri setleri üzerinden üçüncü kişilere ait T.C. kimlik numarası ve benzeri kişisel bilgilerle sorgulamalar yapıldığı, elde edilen bilgilerin ise sendikaların üyelik işlemlerinde kullanıldığı yönündeki tespitlerin MİT tarafından soruşturma makamlarına iletildiği belirtildi.

6 ADRESE OPERASYON

Soruşturma kapsamında 15 Eylül 2026'da, 5 şüpheli ve bir tüzel kişiliğe yönelik toplam 6 adrese operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı verdiği 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edilip edilmediği, kullanılıp kullanılmadığı ve söz konusu verilerin sendika üyelik işlemlerinde nasıl kullanıldığı yönündeki iddialar üzerinden sürdürüldüğü bildirildi.