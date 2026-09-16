Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağustos ayında 171 bin 887 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Yeni kayıtların yüzde 47,5'ini motosiklet, yüzde 38,4'ünü otomobil oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık bazda yüzde 17,2, yıllık bazda ise yüzde 20,1 azaldı.

ANKARA (İGFA) - TÜİK, Ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre 171 bin 887 taşıtın trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Yeni kayıtların yüzde 47,5'ini motosiklet, yüzde 38,4'ünü otomobil, yüzde 9,6'sını kamyonet, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

AYLIK BAZDA KAYITLAR YÜZDE 17,2 GERİLEDİ

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı temmuz ayına göre yüzde 17,2 azaldı. Taşıt türleri itibarıyla kayıtlar minibüste yüzde 12,2, otobüste yüzde 0,3 artarken; özel amaçlı taşıtta yüzde 39,5, kamyonda yüzde 32,0, motosiklette yüzde 18,2, otomobilde yüzde 16,1, kamyonette yüzde 15,7 ve traktörde yüzde 15,5 geriledi.

Geçen yılın ağustos ayına kıyasla da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 20,1 düşüş görüldü. Yıllık bazda otobüs kayıtları yüzde 12,9, minibüs kayıtları yüzde 0,7 arttı. Buna karşılık otomobil kayıtları yüzde 30,5, özel amaçlı taşıtlar yüzde 14,0, motosiklet yüzde 13,6, traktör yüzde 11,7, kamyon yüzde 10,4 ve kamyonet yüzde 4,7 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI 34,9 MİLYONA ULAŞTI

Ağustos sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 911 bin 879 oldu. Toplam taşıt parkının yüzde 51,7'sini otomobiller, yüzde 21,8'ini motosikletler, yüzde 14,3'ünü kamyonetler, yüzde 6,7'sini traktörler, yüzde 3'ünü kamyonlar, yüzde 1,6'sını minibüsler, yüzde 0,6'sını otobüsler ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında 917 bin 143 taşıtın devri gerçekleştirildi. Devirlerin yüzde 66,4'ü otomobil, yüzde 13,7'si kamyonet, yüzde 12,5'i motosiklet, yüzde 3'ü traktör, yüzde 1,9'u kamyon, yüzde 1,8'i minibüs, yüzde 0,5'i otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

AĞUSTOS'UN GÖZDESİ RENAULT OLDU

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan 66 bin 48 otomobil arasında Renault ilk sırada yer aldı.

Yeni otomobil kayıtlarının yüzde 12,3'ünü Renault, yüzde 8,5'ini Volkswagen, yüzde 8,4'ünü Hyundai, yüzde 7,3'ünü TOGG, yüzde 7,2'sini Toyota oluşturdu.

Bunları yüzde 5,8 ile Peugeot, yüzde 5,2 ile Skoda, yüzde 4,6 ile Mercedes-Benz, yüzde 4,3 ile Citroen ve yüzde 4,2 ile Kia izledi. Fiat yüzde 3,7, Nissan yüzde 3,4, Opel yüzde 3,1, Volvo yüzde 2,8, Dacia ve BMW yüzde 2,4'er, Chery yüzde 2,3, Audi yüzde 2,0, Honda yüzde 1,5 ve Jeep yüzde 1,2 pay aldı. Diğer markaların toplam payı ise yüzde 7,4 olarak gerçekleşti.

8 AYDA 1,34 MİLYON TAŞIT TRAFİĞE ÇIKTI

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 azalarak 1 milyon 342 bin 134 oldu. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 23,1 artarak 41 bin 641'e yükseldi. Böylece yılın ilk sekiz ayında trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 300 bin 493 arttı.

YENİ OTOMOBİLLERDE BENZİN İLK SIRADA

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 600 bin 859 otomobilin yüzde 40,8'i benzinli oldu. Hibrit otomobillerin payı yüzde 32,1, elektrikli otomobillerin payı yüzde 18,1, dizel otomobillerin payı yüzde 7,8, LPG'li otomobillerin payı ise yüzde 1,2 olarak kaydedildi. Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 18 milyon 37 bin 907 otomobilin yüzde 32'si dizel, yüzde 31'i benzin, yüzde 29,2'si LPG, yüzde 5'i hibrit ve yüzde 2,6'sı elektrikli araçlardan oluştu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı yüzde 0,2 oldu.

Yılın ilk 8 ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin motor silindir hacminde 1300 cc ve altı araçlar öne çıktı. 600 bin 859 otomobilin yüzde 31,5'i 1300 cc ve altı, yüzde 16,7'si 1401-1500 cc, yüzde 14,3'ü 1501-1600 cc, yüzde 10,6'sı 1301-1400 cc, yüzde 7,9'u 1601-2000 cc ve yüzde 1'i 2001 cc ve üzeri motor hacmine sahip araçlardan oluştu.

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerde en çok tercih edilen renk gri oldu. 600 bin 859 yeni otomobilin 249 bin 624'ü, yani yüzde 41,5'i gri renkteydi. Griyi yüzde 25,5 ile beyaz, yüzde 12 ile siyah, yüzde 9,9 ile mavi ve yüzde 5,7 ile yeşil takip etti.

Yeni otomobillerin yüzde 3,2'si kırmızı, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,3'ü turuncu, yüzde 0,3'ü sarı, yüzde 0,1'i ise diğer renklerden oluştu.