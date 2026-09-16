Elazığ'da Ağa ve Nimet Üykü çiftinin öldürülüp evlerinin ateşe verildiği olayda, JASAT'ın takibiyle katil zanlısı H.Ç. yakalandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan Ağa ve Nimet Üykü çiftinin aslında cinayete kurban gittiğinin JASAT ekiplerince ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Bakanlığın paylaşımına göre, 8 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen olayın ardından yapılan otopsi incelemesinde, çiftin göğüs bölgelerinden birer ateşli silah mermisiyle vurularak öldürüldüğü, ardından evin ateşe verilerek olaya yangın süsü verildiği belirlendi. Ayrıca maktul Nimet Üykü'ye ait 2 bilezik, 1 kolye ve 2 küpenin de çalındığı tespit edildi.

ALTINLAR HAVALİMANI X-RAY GÖRÜNTÜSÜNDE ELE VERDİ

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin titiz çalışmasıyla, olaya yangın süsü verip çaldığı altınlarla İstanbul'a kaçan ve kuyumcuda satmaya çalışan zanlı H.Ç., havalimanı X-Ray görüntülerindeki ayrıntı üzerinden tespit edilerek yakalandı. Şüpheli H.Ç., 'kasten öldürme' ve 'yağma' suçlarından tutuklandı.

'JASAT'ımız yangın süsü verilen cinayeti X-Ray cihazındaki ayrıntı ile aydınlattı.'



Elazığ'da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cinayete kurban gittiğini tespit eden JASAT Timleri, gasp edilen ziynet eşyalarını havalimanı X-Ray: pic.twitter.com/pKphGfdUoG — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 16, 2026

2026'DA 12 BİN 280 NİTELİKLİ OLAYIN 11 BİN 808'İ AYDINLATILDI

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, JASAT ekiplerinin 2026 yılında 12 bin 280 nitelikli olayın 11 bin 808'ini aydınlattığı belirtildi. Bu yıl JASAT'ın dahil olduğu 209 kasten öldürme olayının tamamının çözüldüğü, ayrıca kasten öldürme suçundan firari olarak aranan 24 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarılmasının sağlandığı aktarıldı.