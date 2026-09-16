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Sürücülerin ıslak zemin nedeniyle Şifalı Su güzergâhında dikkatli ve kontrollü ilerlemeleri istendi.

Ekipler yolu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Akçakoca'da Şifalı Su mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir TIR kontrolden çıkarak makasladı.

Düzce Akçakoca Şifalı Su mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir TIR'ın makaslaması sonucu trafik durma noktasına geldi. Ekipler yolu açmak için çalışma başlatırken, sürücülerin dikkatli olması istendi.

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