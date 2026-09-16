Düzce Akçakoca Şifalı Su mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir TIR'ın makaslaması sonucu trafik durma noktasına geldi. Ekipler yolu açmak için çalışma başlatırken, sürücülerin dikkatli olması istendi.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Akçakoca'da Şifalı Su mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir TIR kontrolden çıkarak makasladı.
TIR'ın yolu kapatmasıyla trafik durma noktasına gelirken, bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Ekipler yolu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı.
Sürücülerin ıslak zemin nedeniyle Şifalı Su güzergâhında dikkatli ve kontrollü ilerlemeleri istendi.
Kaynak: RSS