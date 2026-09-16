MİT ve Ankara Emniyeti'nin koordinasyonunda düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gaybubet evlerinde saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheliden 3'ü yakalandı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan bilgilendirmeye göre, MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonda, örgütün gaybubet evlerinde saklandıkları ve burada saklanan kişilere finansal destek sağlayarak suça iştirak niteliğinde yardım ettikleri tespit edilen 4 şüpheli hedef alındı.

3 KİŞİ YAKALANDI, 1 ŞÜPHELİ FİRARDA

16 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.