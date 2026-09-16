İçişleri Bakanlığı, Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında toplam 9 milyar 170 milyon liralık para hareketliliği tespit edilen 53 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilere ait 273 milyon lira değerindeki mal varlığına da el konuldu.

ANKARA (İGFA)- İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 5 ilde organize suç operasyonları gerçekleştirildi.

Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat İl Jandarma Komutanlıklarının yürüttüğü çalışmalar sonucunda; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, özel belgede sahtecilik ve kasten öldürme suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 53 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin banka ve finans hesaplarında toplam 9 milyar 170 milyon liralık para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.

5 ilde Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 9 milyar 170 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 53 şüpheli yakalandı.



Operasyonlar sonucunda şüphelilere ait 273 Milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.



Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve: pic.twitter.com/qOOR4QkURy — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 16, 2026

273 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 273 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Bakanlığın açıklamasında, yakalanan şüphelilerin vatandaşları yüksek faiz karşılığında borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat amacıyla boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları belirtildi.

Şüphelilerin ayrıca borçlarını ödeyemeyen bazı vatandaşların mal varlıklarını tehdit ve baskı yoluyla devraldıklarının tespit edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, organize suç yapılanmalarına karşı mücadelenin sürdürüleceği vurguladı.