Çevre yatırımları, geri dönüşüm projeleri ve sıfır atık uygulamalarıyla Türkiye'ye örnek olan Kayseri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne güçlü destek veren Kocasinan Belediyesi, 2020 yılında aldığı 'Sıfır Atık Belgesi'nin ardından geri dönüşüm çalışmalarını daha da büyüttü.

KAYSERİ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne güçlü destek veren Kocasinan Belediyesi, 2020 yılında aldığı 'Sıfır Atık Belgesi'nin ardından geri dönüşüm çalışmalarını daha da büyüttü. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özellikle bitkisel atık yağların doğaya bırakılmaması çağrısında bulunarak, 'Kullanılmış yağlarımızı lavaboya değil, geri dönüşüme kazandıralım' dedi.

KOCASİNAN, ATIKLARI EKONOMİYE KAZANDIRIYOR

Kocasinan Belediyesi, çevreyi korumak ve doğal kaynakları gelecek nesillere aktarmak amacıyla ilçenin dört bir yanında sıfır atık çalışmalarını sürdürüyor. Geri dönüşüm konusunda belediyenin tüm imkânlarını seferber eden Kocasinan Belediyesi, atıkların kaynağında ayrı toplanmasından geri kazanım sürecine kadar önemli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda 2019 yılından itibaren ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen Bitkisel Atık Yağ Toplama Kutuları ve Elektronik Atık Toplama Noktaları vatandaşların hizmetine sunuldu. Toplanan atıklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış firmalar aracılığıyla işlenerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR'DAN ÇEVRE İÇİN KRİTİK ÇAĞRI

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, atık yağların gelişigüzel şekilde doğaya bırakılmasının ciddi çevresel sorunlara yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşlara önemli bir çağrıda bulunarak, 'Kullanılmış yağların kanalizasyona atılması veya gelişigüzel şekilde tabiata, toprağa bırakılması çok tehlikeli. Bir yağ ne kadar tehlikeli olabilir diye düşünülebilir ama kullanılmış yağların çevre açısından ciddi riskleri var. Bunların lisanslı kuruluşlar aracılığıyla toplanması ve bertaraf edilmesi, çevreci bir yaklaşımın gereğidir' dedi.

'ATIK YAĞLARIN DOĞAYA BIRAKILMASI ÇOK TEHLİKELİ'

Sıfır atık anlayışının yalnızca belediye çalışmalarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, çevre bilincinin toplumun her kesiminde yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayarak, 'Geri dönüşüm konusunda daha fazla mesafe almamız gerekiyor. Bu, toplumsal bir bilinç meselesidir. Özellikle evlerimizde kullanılan kızartma yağlarının ayrı biriktirilmesi ve belediyemiz aracılığıyla lisanslı kuruluşlara teslim edilmesi büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, kullanılmış yağları lavaboya dökmeyelim, doğaya bırakmayalım, geri dönüşüme kazandıralım' ifadelerini kullandı.

KOCASİNAN'DA ATIK YAĞINI GETİRENE TEŞVİK

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya kapsamında 5 litre bitkisel atık yağ teslim eden vatandaşlara bitkisel yağ hediye edildiğini belirten İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Hilmi Akpınar, atık yağların hem konutlardan hem de iş yerlerinden toplandığını belirterek, çalışmaların Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve lisanslandırılmış firmalarla yürütüldüğünü ifade etti.