Mersin Büyükşehir Belediyesi⁠ Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Silifke Cemil Sungur Hayvan Rehabilitasyon Bakımevi ve Yaşam Alanı, sahipsiz ve yardıma ihtiyaç duyan hayvanlar için güvenli bir yaşam alanı olmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Bugün itibarıyla yaşam alanında 400 köpek ile 105 kedi misafir edilirken, burada bulunan can dostların yalnızca temel ihtiyaçları karşılanmıyor; aynı zamanda sevgi, ilgi ve şefkatle yeni yaşamlarına hazırlanıyorlar.

Veteriner hekimler ve personelin titiz çalışmaları sayesinde yaralı, hasta veya bakıma muhtaç hayvanlar sağlıklarına kavuşurken, sosyalizasyon süreçleri de destekleniyor.

BURADA HER CAN DOSTA BİR YAŞAM HAKKI VE YENİ BİR BAŞLANGIÇ FIRSATI SUNULUYOR

Merkezde 2022 yılından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında 4 bin 656 köpek ve 1961 kedi kısırlaştırıldı. Kontrolsüz popülasyon artışının önüne geçilmesi ve sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla sürdürülen bu çalışmalar, kent genelindeki hayvan refahına da önemli katkı sağlıyor.

Tedavi hizmetleri kapsamında ise 7 bin 473 yaralı ve hasta köpek ile 3 bin 677 kedi sağlığına kavuşturularak yeniden yaşamla buluşturuldu. Uzman ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde birçok hayvan ikinci bir şans elde etti.

Yaşam Alanı'nın en sevindirici başarılarından biri ise sahiplendirme çalışmaları oldu. Bugüne kadar bakımevinden toplam 429 köpek ve 96 kedi sıcak yuvalarına kavuştu.

Yeni aileleriyle buluşan can dostlar, yaşam alanında gördükleri ilgi ve sevginin ardından, kalıcı yuvalarında yeni bir hayata adım attı. Sadece bir rehabilitasyon merkezi olmanın ötesinde, sevgi ve merhametin hissedildiği bir yuva niteliği taşıyan merkez, sahipsiz hayvanların güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Burada her can dosta bir yaşam hakkı ve yeni bir başlangıç fırsatı sunuluyor.