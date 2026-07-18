Bursa'nın sayılı spor merkezleri arasında yer alan ve 12 mevsim 7/24 spor hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Yenigün Tenis Akademisi'nde Yaz Okulu'nun ilk dönemi sona erdi.

BURSA (İGFA) - Her yaştan tenisseverlerin yanı sıra konforla spor yapılabilmesinden dolayı sporseverlerin akınına uğrayan Yenigün Tenis Akademisi'nin düzenlediği Yaz Okulu dolu dolu aktivitelerle geçiyor. 29 Haziran'da kapılarını açan Yenigün Tenis Akademisi'nin Yaz Okulu'nda ilk dönem tamamlandı.

33 öğrencinin haftanın 5 günü tenisten, basketbol ve yüzmeye kadar sayısız spor branşında 3 hafta boyunca eğitim aldığı okul büyük memnuniyet yarattı. İlk dönemin tamamlanmasının ardından öğrenciler sertifikalarına kavuştu. Öğrencilerin yanı sıra aileleri de keyifli anlara tanıklık etti.

Programın ana branşını tenis eğitimi oluşturuyor. Çocuklar haftanın büyük bölümünde tenis antrenmanları yapıyor. Bunun yanı sıra hareket gelişimi, yüzme, basketbol, futbol ve çeşitli atölye etkinlikleri ile çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimleri destekleniyor. Yaz okulu boyunca 3 dönemde toplam 92 öğrenci olup, toplamda 108 öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor.

Eğitim programında çocukların yaz tatilini sporla, eğlenerek ve verimli bir şekilde geçirmelerini sağlarken, farklı branşlarla tanışmalarına ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmalarına katkı sunmak olarak amaçlanıyor.

Yenigün Tenis Akademisi Yaz Okulu'nda eğitimler hız kesmiyor. İkinci dönem 20 Temmuz'da başlayacak, 7 Ağustos'ta sona erecek. Üçüncü ve son dönem ise 10 - 28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.