İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Limontepe ve Kadifekale Çocuk Merkezleri'nde eğitim alan Mizgin Acar ile Turgut Ali Kurtlu, Çin'de düzenlenen 'Benim Asya'daki Yuvam: Şanghay ile Bir Buluşma' adlı çocuk resim sergisinde ödüle layık görülerek İzmir'e gurur yaşattı.

İZMİR (İGFA) - Çin'de faaliyet gösteren Şanghay Halklar Arası Dostluk Derneği, Asya ülkelerinden çocukların karşılıklı öğrenme ve kültürel etkileşim yoluyla kalıcı dostluklar kurmalarına katkı sağlamak amacıyla 'Benim Asya'daki Yuvam: Şanghay ile Bir Buluşma' adıyla çocuk resim sergisi düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü'ne bağlı Limontepe Çocuk Merkezi ile Kadifekale Çocuk Merkezi'ne kayıtlı Mizgin Acar ve Turgut Ali Kurtlu, çizdikleri resimlerle ödül almaya hak kazandı.

Kadifekale Çocuk Merkezi'ne kayıtlı 10 yaşındaki Mizgin Acar, 'Saat Kulesi'nin Altında Dostluklar' adlı eseriyle Bronz Ödül, Limontepe Çocuk Merkezi'ne kayıtlı 9 yaşındaki Turgut Ali Kurtlu ise 'Renkli Dünyam' adlı eseri ile Parlak Yıldız Ödülü'nü kazandı. Serginin açılış ve ödül töreni 8 Ağustos'ta Şanghay'daki Çin Refah Enstitüsü Çocuk Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

'GURURLUYUZ'

Ödül aldıkları için büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Mizgin Acar 'Bu yarışma için çizdiğim resimde, yaşadığım şehir İzmir'de farklı ülkelerden gelen çocuklarla kurduğumuz dostluğu anlattım. Bence farklı diller konuşsak da farklı kültürlerden gelsek de birlikte oynayabilir, öğrenebilir ve güzel arkadaşlıklar kurabiliriz. İzmir, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, denizi, tarihi ve sıcak insanlarıyla çok güzel bir şehir. Ben de bu güzel şehrin dostluk ve kardeşlik duygusunu resmime yansıtmaya çalıştım.

Bu yarışmada ödül kazanmak benim için büyük bir mutluluk oldu' derken, Turgut Ali Kurtlu ise 'Ülkemi tanıtmak için bir yol arıyordum. Aklıma Kapadokya geldi ve Kapadokya'yı çizdim. Çizerken çok heyecanlandım. Renkli Dünyam eserimin ödül almasından dolayı gurur duydum' diye konuştu.