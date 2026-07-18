Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda düzenlediği 'Su Oyunları' etkinliğiyle çocuklara hem eğlence hem de serinlik dolu bir gün yaşattı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın çocukların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini destekleyen belediyecilik anlayışı doğrultusunda örnek etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda düzenlenen 'Su Oyunları' etkinliği, çocuklara eğlence ve serinliği bir arada yaşattı.

'Islandık, Eğlendik, Kazandık' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, birbirinden renkli su oyunlarıyla keyifli anlar yaşadı. Su Oyunu Efsanesi, Su Savaşları ve çeşitli takım oyunlarında gönüllerince eğlenen minikler, yaz tatilinin tadını arkadaşlarıyla birlikte çıkardı.

Etkinlik boyunca renkli görüntüler oluşurken, çocukların neşesi alana yansıdı. Eğlenirken takım ruhunu, paylaşmayı ve birlikte hareket etmeyi de deneyimleyen çocuklar, unutulmaz bir gün geçirdi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın çocuk ve genç odaklı belediyecilik vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlik, miniklerden ve ailelerinden tam not aldı.