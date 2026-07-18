Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, 2026 sezonunda da yoğun ilgi gördü. 23 tesis ve 18 farklı branşta gerçekleştirilen eğitim programlarına şu ana kadar toplam 10 bin 500 çocuk kayıt yaptırırken, kayıtlar ise devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - 2029 Dünya Spor Başkenti unvanını taşıyan Kayseri, spor alanındaki öncü kimliğini yaz döneminde de sürdürmeye devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları, bu yıl da büyük bir ilgiyle faaliyetlerine başladı.

Şehrin farklı noktalarında bulunan 23 modern spor tesisinde gerçekleştirilen eğitimlerde, çocuklar ve gençler uzman antrenörler eşliğinde sporla buluşuyor. Yaz Spor Okulları kapsamında futbol, basketbol, voleybol, hentbol, yüzme, tenis, masa tenisi, atletizm, cimnastik, buz pateni, okçuluk, geleneksel okçuluk, badminton, kick boks, taekwondo, wushu, bisiklet ve su kayağı olmak üzere toplam 18 farklı branşta eğitimler veriliyor.

Bu yıl itibarıyla Yaz Spor Okulları'na 10 bin 500 öğrenci kayıt yaptırırken, kayıt süreci de yoğun ilgiyle devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. yetkilileri, yaz boyunca daha fazla çocuğun ve gencin sporla buluşturulmasının hedeflendiğini belirterek aileleri kayıt yaptırmaya davet etti.

Yaz Spor Okulları, yalnızca sportif başarıyı değil, aynı zamanda çocukların fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerini desteklemeyi de amaçlıyor. Eğitimler sayesinde öğrenciler; takım ruhu, disiplin, özgüven, sorumluluk bilinci ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanırken, yaz tatillerini de verimli ve eğlenceli bir şekilde değerlendirme fırsatı buluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., sahip olduğu modern spor tesisleri, güçlü organizasyon yapısı ve uzman eğitmen kadrosuyla Türkiye'nin örnek spor şehirlerinden biri olan Kayseri'nin spor vizyonuna katkı sunmaya devam ediyor. Ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan şehir, altyapıdan elit sporcu yetiştirilmesine kadar sporun her alanında önemli projelere imza atıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın spora ve gençliğe yönelik vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Spor A.Ş geleceğin sporcularını yetiştirmeyi ve sağlıklı nesillerin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri'de sporun bir yaşam kültürü haline gelmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., kayıtları devam eden Yaz Spor Okulları ile yaz boyunca binlerce çocuğun spor heyecanına ortak olmaya devam edecek.