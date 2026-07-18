Nilüfer Belediyesi'nin çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla başlattığı kitap geri dönüşüm kampanyası yoğun ilgi gördü. İki hafta süren kampanya kapsamında toplanan yaklaşık 7 bin ton eski kitap, geri dönüşüm firmasına teslim edildi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin kentte geri dönüşüm bilincini güçledirmek amacıyla başlattığı kitap geri dönüşüm kampanyası tamamlandı. 'Eski Kitaplarınız Hediyeye, Desteğiniz Geleceğe Dönüşsün' sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında, kentin farklı noktalarında kurulan stantlarda kitaplar toplandı. Nilüferliler, evlerindeki eski ve kullanılmayan kitapları teslim ederek kampanyaya destek oldu.

Kampanya süresince hem çevre kazandı hem de çocuklar sevindi. Eski kitaplarını getiren vatandaşlara ve çocuklara oyun setleri, futbol, voleybol ve basketbol topları ile satranç takımları hediye edildi. Stantlarda toplanan ve ağırlığı yaklaşık 7 bin tonu bulan kitaplar, geri dönüştürülmek üzere ilgili firmaya teslim edildi. Kitapların firmaya teslim törenine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş de katıldı.

'HEM DOĞAYI KORUDUK HEM ÇOCUKLARIMIZI SEVİNDİRDİK'

Teslimat sırasında kampanya sürecine ve elde edilen başarıya dair açıklamalarda bulunan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, Nilüfer halkının çevre duyarlılığına dikkat çekerek şunları söyledi:

'Nilüfer Belediyesi olarak geleceğe temiz bir dünya bırakmak en büyük önceliklerimizden biri. İki hafta gibi kısa bir sürede 7 bin ton kağıdı geri dönüşüme kazandırarak tonlarca ağacın kesilmesini önlemiş olduk. Kampanyamıza katılan vatandaşlarımız hem doğayı korudu hem de dağıttığımız oyun ve spor setleriyle çocuklarımızın yüzünü güldürdü. Bu anlamlı dayanışmaya destek veren, emeği geçen tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum.'