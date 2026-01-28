Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir dizi temaslar için Gaziantep'i ziyarette bulunan Zorlu, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kapsamlı çalışmalardan dolayı Başkan Fatma Şahin'e teşekkür etti.

GAZİANTEP (İGFA) - Ziyarete ayrıca AK Parti Grup Başkanvekili, 28. Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Türk Dünyası Belediyeler Birliği temsilcileri, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret etti.

