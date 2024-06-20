Siirt'te gerçekleştirilen su sondajı çalışmasında göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.Expresshaber.net (SİİRT İGFA)

Siirt merkeze bağlı Hilêla köyünde yaşayan 55 yaşındaki Nezir Özdemir, bir yakınına su çıkarmak amacıyla yapılan sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçük sonucu toprak altında kaldı.

Çevredekilerin yardımıyla toprak altından çıkarılan Özdemir, olay yerine çağrılan ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özdemir’in cenazesi, hastaneden alınarak ailesi ve köylüler tarafından gözyaşları arasında Hilêla köyü mezarlığında toprağa verildi.