Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılında başlattığı Antalya Deprem Master Planı’nın ana verisi olan ve ilçe belediyelerin sorumluluğunda bulunan yapı stoğu envanteri çalışmaları ile ilgili olarak; 19 ilçe belediyesinin katılımıyla ‘Yapı Stoğu Envanteri Güncel Durum Değerlendirme’ toplantısı yapıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın depreme karşı güvenli ve dirençli hale getirilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Deprem Master Planı kapsamında Antalya Valiliği başkanlığında yürütülen İl Afet Risk Azaltma Planı, Deprem Master Planı hazırlama koordinasyonunun master plan için gerekli yapı stoğu envanteri hazırlama görevi ilçe belediyelere verilmişti.

VERİLER, GÜNCEL DURUM VE SÜRECİN HIZLANMASI KONUŞULDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıda İl Afet Risk Azaltma Planına göre ‘yapı stoğu envanterinin hazırlanması eylemi’ içeriği, tamamlanma süresi, sorumlu kuruluş olarak ilçe belediyelerin yapmakla yükümlü olduğu çalışmalar ile eylemin gerçekleştirilmesi için belirlenmiş destekleyici kuruluşlar ve görevlerine dair bilgiler yeniden aktarıldı. Deprem Master Planının hazırlanması noktasında koordinasyonu yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyelerin yapı stoğu envanterini daha seri ve sağlıklı hazırlayabilmesi için geliştirilen mobil uygulamanın süreci hızlandırdığı; ancak ilçe belediyelerce sisteme günlük veri girişinin arttırılması gerektiği belirtildi. Toplantıda 19 ilçenin şimdiye kadar gönderdiği veri sayıları, gelinen güncel durum, eksiklikler ve sürecin nasıl daha hızlı ilerleyebileceği adına detaylı açıklamalar yapıldı.

MASTER PLANI İVEDİ ŞEKİLDE HAZIRLANMALI

Toplantıda konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, depremin tüm Türkiye’nin ana gündemi olduğunu söyleyerek, ‘Seçimlerden önce deprem master planıyla ilgili çalışmalara başladık ve yol kat ettik. Deprem Master Planı hem görev olarak hem de insani olarak hepimizin sorumluluğunda. Dayanışma içerisinde master planını bir an önce hazırlayıp tamamlamayı planlıyoruz. Planlı ve koordineli bir şekilde herkes üstüne düşeni yaparak deprem master planını tamamlamak için çaba sarf etmesi gerekiyor’ diye konuştu.

ENVANTER TAMAMLANIP RİSK ANALİZİNE GEÇİLECEK

Yapı stoğu envanterinin hala istenilen sayıya ulaşmamış olması nedeniyle planın risk analizi kısmına geçilemediğine dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi Şube Müdürü Ecehan Olucak, ‘Yapı stoğu envanterinin hazırlanması konusunda koordinasyonumuzu oluşturduk. Koordinasyon personellerini görevlendirdik ve yapı envanteri formlarını hazırladık. İlçelerimizden bize gelen veri akışında gerekli kapasiteye ulaşılamadığı için bir mobil uygulama geliştirdik ve ilçe belediyelerinin kullanımına açtık. Yapı stoğu envanteri gelmeden Deprem Master Planı risk analiz kısmına geçemiyoruz. Bu yüzden ilçe belediyelerimizin sorumluluğunda olan envanter çalışmalarının güncel durumunu değerlendirerek; Master Planın süresi içinde yapılabilmesi için envanter çalışmalarının hızla tamamlanması gerektiğini belirttik ve İRAP kapsamında çözüm önerilerimizi ilettik’ diye konuştu.