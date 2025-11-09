Anadolu coğrafyasının bereketli topraklarında yetişen kan kırmızı domatesler, binbir emekle güneşte kurutulduktan sonra 98 ülkeye ihraç edildi. Türkiye, 2025 yılının 10 aylık döneminde 108 milyon dolarlık kuru domates ihraç etti ve İtalya'nın ardından dünya ikincisi oldu.

İZMİR (İGFA) - Akdeniz mutfağının en önemli lezzetlerinden kuru domateste, Türkiye'nin ihracatının yüzde 94'ünü Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyesi ihracatçılar gerçekleştirdi. Egeli ihracatçılar, 101 milyon dolarlık kuru domates ihracatına imza attı.

Türkiye'nin kuru domates ihracatında İtalya'nın ardından dünya ikincisi olduğu bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, miktar bazında yüzde 11'lik azalışla 34 bin 419 ton kuru domates ihraç edildiğini, kuru domates ihraç fiyatında dolar bazında yakalanan yüzde 12'lik artış sayesinde ihracat gelirinin 2024 yılındaki seviyesini koruduğunu dile getirdi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE KURU DOMATES İHRACATINDA KOTANIN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ

Türkiye'den Avrupa Birliği'ne kuru domates ihracatında 8 bin 900 ton kota olduğuna işaret eden Uçak, 'İhracatçılarımız bu kotayı her sene ocak ayında dolduruyorlar. AB'ne kuru domates ihracatında kotanın kaldırılmasını, kota kaldırılmazsa da Türkiye'nin potansiyelini yansıtacak seviyeye çıkarılmasını istiyoruz. Kota kaldırıldığı ya da artırıldığı takdirde kuru domates ihracatımız 200 milyon dolara ulaşacak potansiyele sahip' şeklinde konuştu.

Kuru domatesin başlı başına bir lezzet ve şifa deposu olduğunun altını çizen Başkan Uçak, 'Kuru domates makarnalardan salatalara, kahvaltılardan çorbalara, etli yemeklerden balığa, tavuktan pizzalara kada geniş bir yelpazedeki yemeklere lezzet katıyor. Anadolu topraklarında yetişen 15 milyon ton taze domateslerden elde edilen kuru domatesleri ABD'den İtalya'ya, Kanada'dan Almanya'ya, Brezilya'dan Japonya'ya 98 ülkeye ihraç ettik. 2025 yılı sonunda 125 milyon dolara ulaşacağız. 2026 yılında hedefimiz kuru domates ihracatımızı 150 milyon doların üzerine çıkarmak olacak' ifadelerini kullandı.

ABD, İTALYA, İNGİLTERE VE ALMANYA İHRACATTA ÖNE ÇIKTILAR

Türkiye'nin kuru domates ihracatında ortalama ihraç fiyatının 2,8 dolardan 3,16 dolara çıktığını da paylaşan Başkan Uçak ihracatta öne çıkan ülkeleri şöyle özetledi: 'Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatımız yüzde 24'lük artışla 26,2 milyon dolara ulaştı ve ABD zirvedeki yerini korudu. İhracatımızın yüzde 20 arttığı İtalya'ya 19,5 milyon dolarlık kuru domates gönderdik. İngiltere ve Almanya 8,7 milyon dolarlık Türk kuru domatesi talebiyle üçüncülüğü paylaştılar.'

KURU DOMATES ŞİFA DEPOSU

Minerallerden zengin olan kuru domates, kalp sağlığını ve kemik dokusunu korurken, karaciğeri temizliyor, bağışıklığı güçlendiriyor. A, K ve C vitamini deposu olan kuru domates, kanser savaşçısı antioksidan zengini, göz sağlığını korurken, demir yetersizliğine bağlı kansızlığı ve anemiyi önleme kabiliyetine sahip.