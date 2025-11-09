TR52 Konya-Karaman Bölgesi'ndeki Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen etkinlikte, bölgedeki meslekî ve teknik liselerin savunma sanayiine yönelik çalışmalarını tanıttı.

KONYA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı, 5-7 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'na katıldı. Etkinlik, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde Konya Sanayi Odası tarafından gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek Yüksekokulu, ASELSAN Konya Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Üzümlü Savunma Sanayi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Kılıçarslan Borsa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi ve diğer meslekî liseler, savunma sanayisine yönelik ürettikleri ürünleri Mevlana Kalkınma Ajansı standında sergiledi. Program boyunca stand büyük ilgi gördü.

Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, etkinlik sonrası yaptığı değerlendirmede, 'Ajans olarak kurulduğumuz günden bugüne bölgemizdeki tüm sektörlere olduğu gibi savunma sanayi sektörüne de desteğimizi sürdürüyoruz. Bölgemizin potansiyelini savunma sanayiine entegre etmek, firmaların kapasitelerini artırmak ve yerli ürünlerin geliştirilmesini sağlamak için uzun yıllardır çalışmalar yürütüyoruz' dedi.

Dr. Bostancı, ajansın bugüne kadar savunma sanayii için yaklaşık 600 milyon TL kaynak aktardığını belirterek, fuara katılımın amacını, 'Bölgemizde savunma sanayii eğitimleri alan öğrencilerimizin sektörü ve yenilikleri görmelerine, büyük firmalarla tanışmalarına fırsat sağlamak' şeklinde açıkladı. Bostancı, 'Öğrencilerimizin heyecanına tanık olmak ve onlara katkı sunmak bizleri memnun etti. Eğitimlerini tamamladıklarında savunma sanayii sektörünün önemli oyuncuları olacaklarına inanıyoruz. Savunma sanayii, bölgemiz ve ülkemiz açısından stratejik öneme sahip bir sektör. Bu alandaki çalışmalarımız artarak devam edecek' ifadelerini kullandı.

Etkinlik süresince Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Valisi İbrahim Akın, milletvekilleri, belediye başkanları, oda ve borsa temsilcileri, kamu ve özel sektör yetkilileri ile çok sayıda ziyaretçi, Ajans standını ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını inceledi.