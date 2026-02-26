Bunlar da ilginizi çekebilir

Ramazan ayı süresince uygulanacak ek seferler şöyle:

Yapılan açıklamada, ilave trenlerin özellikle akşam saatlerinde vatandaşların ulaşımını rahatlatmayı hedeflediği belirtildi.

TCDD, Ramazan ayında iftar saatlerinde yaşanan yolcu yoğunluğunu azaltmak amacıyla Marmaray hattına ek tren seferleri koydu. Yeni seferler Maltepe, Söğütlüçeşme, Halkalı ve Yenikapı çıkışlı olacak.

