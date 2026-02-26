TCDD, Ramazan ayında iftar saatlerinde yaşanan yolcu yoğunluğunu azaltmak amacıyla Marmaray hattına ek tren seferleri koydu. Yeni seferler Maltepe, Söğütlüçeşme, Halkalı ve Yenikapı çıkışlı olacak.
Yapılan açıklamada, ilave trenlerin özellikle akşam saatlerinde vatandaşların ulaşımını rahatlatmayı hedeflediği belirtildi.
İFTAR SAATLERİNDE EK SEFERLER
Ramazan ayı süresince uygulanacak ek seferler şöyle:
- 17.42 Maltepe → Halkalı
- 18.10 Söğütlüçeşme → Halkalı
- 17.42 Halkalı → Pendik
- 18.05 Yenikapı → Pendik
