Sivas Belediyesi, Sıcak Çermik Kaplıcası'nda önemli bir yeniliği hayata geçirdi. Oluşturulan online rezervasyon sistemi sayesinde artık vatandaşlar, kaplıcalara gitmeden de aile banyosu ve havuz biletlerini alabilecekler.SİVAS (İGFA) - Sivas Kaplıcaları Havuz ve Banyo Online Rezervasyon Sistemi (https://kaplica.sivas.bel.tr/sicak-cermik) erişime açıldı.

Uygulama ziyaretçilere büyük kolaylık sunarken aynı zamanda gişelerdeki yoğunluğu da azaltacak.

Daha organize bir deneyim için oluşturulan sistemde; K banyolarından K1 tipi 100 TL, diğer K tipi banyoları (K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11) 75 TL olarak, L banyolarında ise aile havuzu 250 TL, L1-L9 tipi banyolar da 75 TL olarak satışa sunuluyor. Havuz biletleri de kadınlar 50 TL, erkekler 50 TL olarak satılıyor.

Aile banyosuna girecek çiftlerin evli olduklarını gösteren bir belge sunmaları gerekiyor. Aynı zamanda erkek havuzlarına 4 yaş ve üzeri kız çocukları, kadın havuzlarına ise 4 yaş ve üzeri erkek çocukları alınmıyor.

Online havuz ve banyo satışlarında iptal ve iade seçeneği bulunmuyor. Bu nedenle rezervasyon yapmadan önce tüm bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek gerekiyor.