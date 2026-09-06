Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, 1 Ekim'de yapılacak seçimlerde başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Borçka Taraklı köyünde gerçekleştirilen meclis toplantının ardından açıklamalarda bulunan Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek, Borsanın kuruluşundan bugüne kadar yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi.

Artvin'in tarımsal potansiyelini geliştirmeye yönelik projelere değinen Akyürek; çay, bal, arıcılık, zeytin ve diğer yerel ürünlerimizin markalaşması ve ekonomik değerinin artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yeni hizmet binası projesinde de önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Yeniden adaylığını açıklayan Başkan Akyürek, 'Başlattığımız projeleri tamamlamak, üreticilerimizin ve üyelerimizin yanında olmaya devam etmek amacıyla meclis üyelerimizle birlikte yeni döneme adayız. Birlik ve beraberlik içerisinde Artvin Ticaret Borsasını daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız' dedi.