Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hizmet veren Bella Davet, nişan, söz, kına, nikâh ve özel davet organizasyonlarında butik ve kişiye özel konseptiyle öne çıkıyor. Kalabalık salonlardan uzak, daha şık ve samimi bir atmosfer arayanlara hitap eden mekân, yeni nesil davet anlayışına cevap veriyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'da büyük salon organizasyonlarının yanı sıra son dönemde daha butik, şık ve kişiselleştirilmiş davet konseptlerine yönelik ilgi de artıyor. Bu değişen organizasyon anlayışına cevap veren Bella Davet, özel günlerini daha seçkin bir ortamda gerçekleştirmek isteyen çift ve davet sahiplerini ağırlıyor.

Osmangazi'de bulunan mekân, yaklaşık 250 kişiye kadar hizmet verebilecek kapasitesiyle özellikle nişan ve söz organizasyonlarında butik davet anlayışını ön plana çıkarıyor. Davet alanlarının yanı sıra misafirlerin organizasyon öncesinde veya sonrasında vakit geçirebileceği kafeterya bölümü de bulunuyor.

ORGANİZASYONLAR KİŞİYE ÖZEL PLANLANIYOR

Bella Davet'in organizasyon anlayışında hazır paketler yerine, davetin niteliği ve çiftlerin beklentileri doğrultusunda şekillendirilen konseptler öne çıkıyor. Nişan, söz, kına ve nikâh organizasyonlarının yanı sıra çeşitli özel davetlere de ev sahipliği yapan mekânda; dekorasyon, masa düzeni, fotoğraf ve video çekimi ile diğer organizasyon detaylarının bir bütün olarak planlanmasına önem veriliyor.

Özellikle kalabalık salon organizasyonları yerine daha samimi bir ortam tercih eden çiftlere hitap eden Bella Davet, davetlilerin kendilerini daha özel hissedebileceği bir organizasyon deneyimi sunmayı hedefliyor.

'HER DAVET KENDİ HİKÂYESİNİ ANLATMALI'

Organizasyonlarda kişiselleştirmenin önemine dikkat çeken Bella Davet yetkilileri, çiftlerin kendi tarzlarını ve hikâyelerini yansıtan konseptlerin hazırlanmasının davetleri farklılaştırdığını belirtirken, özellikle nişan ve söz organizasyonlarında estetik dekorasyon, masa düzeni, profesyonel çekim ve misafir deneyimini bir arada sunmayı amaçladıklarını kaydetti.