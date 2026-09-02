SİBERAY, 'uzlaşma/borç dosyası' içerikli şüpheli SMS'lere karşı uyardı. Vatandaşların bilinmeyen bağlantılara tıklamaması ve bilgilerini paylaşmaması istenirken, sorgulamaların e-Devlet veya UYAP üzerinden yapılması tavsiye edildi.

ANKARA (İGFA) - SİBERAY, 'uzlaşma/borç dosyası' bahanesiyle gönderilen şüpheli SMS'lere karşı vatandaşları uyardı.

Paylaşımda, 'Dosyanızın son günüdür', 'hakkınızda işlem başlatılacak' ve 'uzlaşma için iletişime geçin' gibi ifadeler içeren mesajlara şüpheyle yaklaşılması gerektiği belirtildi.

Tanımadığınız numaralardaki bağlantılara tıklamayın

SİBERAY'ın uyarısında, tanımadığınız numaralardan gelen mesajlardaki bağlantılara tıklanmaması, T.C. kimlik numarası, banka ve kart bilgileri ile e-Devlet şifresinin paylaşılmaması istendi.

Vatandaşlara, haklarında gerçekten bir dava ya da icra dosyası bulunup bulunmadığını UYAP Vatandaş Portalı veya e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri tavsiye edildi.

SİBERAY, bu tür mesajların dolandırıcılık amacı taşıyabileceğine dikkat çekerek, kullanıcıların resmi kanallar dışındaki taleplere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.