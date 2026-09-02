Stara Zagora'da düzenlenen Ulusal Trakya Folklor Festivali'nde sahne alan Edirneli kadınlardan oluşan 'Trakya Folk' grubu, sergiledikleri performansla büyük alkış aldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bulgaristan'ın Stara Zagora Kaplıcaları'nda bu yıl 20'ncisi düzenlenen Ulusal Trakya Folklor Festivali 'Bogorodiçna Stıpka 2026', Edirne'den giden renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosluğu'nun öncülüğünde kurulan 30 kişilik 'Trakya Folk' kadın grubu, festivalde sergiledikleri performansla büyük alkış aldı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova'nın himayesinde gerçekleştirilen ve iki gün boyunca süren etkinlikte, iki ayrı açık hava sahnesinde Trakya'nın köklü folklorik değerleri, ezgileri, geleneksel kıyafetleri ve dansları katılımcılarla buluştu.

Festivalin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yotova, folklor ve kültürün insanları bir araya getirmedeki birleştirici gücüne vurgu yaparak geleneklerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

BAŞKONSOLOS KAFEDJİYESKA'DAN DESTEK

Edirneli kadınları bu anlamlı günde yalnız bırakmayan Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedjiyeska da festivale katılarak grubun heyecanına ortak oldu. Kafedjiyeska'nın gösterdiği yakın ilgi, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dostluk ve kültürel bağların ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu yıl 'çitalişte' halk kültür merkezleri geleneğinin 170. yılı ile örgütlü Trakya hareketinin 130. yılına ithaf edilen organizasyon, aynı zamanda Stara Zagora'nın 2032 Avrupa Kültür Başkenti adaylığı yolundaki stratejik etkinlikleri arasında yer aldı.

29-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen buluşma, Edirne ile komşu ülke arasındaki dostluk köprülerini pekiştiren unutulmaz bir kültürel şölene dönüştü.