İzmir Karabağlar Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda imar düzenlemelerinden amatör spor kulüplerine desteğe, devam eden yatırımlardan sahipsiz atıklarla mücadeleye kadar birçok konu ele alındı.

İZMİR (İGFA) - Başkan Kınay, Yeşilyurt Pazaryeri ve Atatürk Gençlik Merkezi'ndeki son durumun yanı sıra belediyenin mali yapısı ve personel politikalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Toplantıda komisyonlardan gelen raporlar görüşülürken, meclis üyelerinin soru ve önergeleri de ele alındı.

KALANLARINDA YENİ DÜZENLEME

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri, İzmir genelinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 yılında aldığı kararla belirlenen 'Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K) Sınırları' içindeki riskli yapıların dönüşümü sürecinde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2026 tarih ve 04.316 sayılı kararına istinaden yapılacak yeni yapıların ruhsat işlemlerine yönelik 5 yıl sürenin 10 yıl olarak düzenlenmesi; Ayrıca Karabağlar ilçe genelinde söz konusu sınıra dahil edilebilecek yeni yerlerin tespiti yapılarak hazırlanacak 'Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K-1)' sınırına yönelik komisyon raporu görüşüldü.

Sınırın genişletilmesine yönelik yapılacak çalışmayla belirlenecek sınırın 31.12.2026 tarihine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi öngörüldü.

AMATÖR SPORA 2,4 MİLYON TL DESTEK

Mecliste amatör spor kulüplerine ayrılan ödeneğin artırılmasına ilişkin komisyon raporu da görüşüldü. Görüşmeler sırasında yapılan düzeltmeyle, belediye bütçesinde spor kulüplerine ayrılan ödeneğin yüzde 50 artırılmasına ilişkin madde oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Kınay, amatör spor kulüpleri için ayrılan 1 milyon 600 bin TL'lik ödeneğin yüzde 50 artışla 2 milyon 400 bin TL'ye çıkarıldığını belirtti. Ekonomik koşullar nedeniyle amatör spor kulüplerinin daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Başkan Kınay, ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile gönüllülere de Karabağlar'daki amatör spora destek çağrısında bulundu.

YEŞİLYURT PAZARYERİ İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Yeşilyurt Pazaryeri'ndeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kınay, projenin önceki dönemden devralınan yatırımlardan biri olduğunu hatırlattı. Projenin sözleşmedeki ilk bitiş tarihinin Haziran 2025 olduğunu, mevzuat kapsamında verilen süre uzatımının ise Haziran 2026'da sona erdiğini belirten Başkan Kınay, çalışmaların cezalı olarak sürdüğünü ve inşaatın hiçbir zaman durmadığını söyledi.

Pazaryerinin AVM'ye dönüştürüleceğine yönelik iddialara da yanıt veren Başkan Kınay, gerçekleştirilen imar planı değişikliğinin belediyenin hizmet alanlarını genişletmeye yönelik olduğunu ifade etti.

Belediyenin, yüklenici firmaya herhangi bir borcunun bulunmadığını belirten Başkan Kınay, 'Lafa değil, yapılan işe bakın' diyerek Yeşilyurt Pazaryeri'nin tamamlanarak hizmete açılacağını ve o kırmızı kurdeleyi keseceklerini belirtti.

Başkan Kınay,' Orada bir gerçek var inşaat devam ediyor, diğer bir gerçek mütahite hiç borcumuz olmadığı diğer bir gerçekte o kırmızı kurdeleyi hep birlikte keseceğimiz. Bizim yaptığımız işten yana hiçbir çekincemiz yok' dedi.

ATATÜRK GENÇLİK MERKEZİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Atatürk Gençlik Merkezi'ne ilişkin de meclise bilgi veren Başkan Kınay, belediyenin tesisle ilgili fiziki çalışmalarını tamamladığını ve yükleniciye olan borcunu ödediğini söyledi.

Tesisin işletmesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmesi amacıyla gerekli kararların yaklaşık bir yıl önce alındığını hatırlatan Kınay, Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasındaki onay sürecinin uzaması nedeniyle işletme aşamasına geçilemediğini belirtti.

Tesisin bir an önce hizmete açılması için ilgili bakanlıklar, spor kulüpleri ve diğer kurumlarla görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Başkan Kınay, kısa süre önce tesisi ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin de tesisin büyüklüğü ve inşaat kalitesine ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulunduğunu aktardı.

SAHİPSİZ ATIKLARIN MALİYETİ 80 MİLYON LİRA

Sahipsiz atıklarla mücadele çalışmalarına da değinen Başkan Kınay, vatandaşların evlerinden çıkan küçük miktardaki hacimli atıklarla işletmelerin kendi sorumluluğunda bulunan atıkların birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı.

Belediyenin sorumluluğunda olmamasına rağmen çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğu için toplanmak zorunda kalınan atıkların belediyeye yaklaşık 80 milyon TL maliyet oluşturduğunu belirten Başkan Kınay, bu kaynağın spor sahalarından mahallelerin diğer ihtiyaçlarına kadar birçok hizmet için kullanılabileceğini söyledi.

Başkan Kınay, sorunun çözümü için ilgili kamu kurumları, meslek odaları ve esnafla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

KAVACIK VE GIDA ATIKLARI GÜNDEMDE

Toplantıda Kavacık ve kırsal mahalle sınırlarının yeniden değerlendirilmesine yönelik önerge de ele alındı. Başkan Kınay, konunun vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla hukuki ve diğer yönleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Restoran, yemekhane ve benzeri işletmelerden çıkan gıda atıklarının kaynağında ayrı toplanarak sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılabilecek mamaya dönüştürülmesine yönelik önerge de meclis gündemine alındı.

Belediye bünyesinde veya kamu, özel sektör ve üniversite iş birliğiyle üretim yapılmasının fizibilitesinin araştırılmasını içeren önergenin gündeme alınması oy birliğiyle kabul edildi.

BÜTÇE AÇIĞIMIZI AZALTTIK

Belediyenin mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Kınay, bütçe açığını azalttıklarını, vadesi geçmiş SGK ve vergi borçlarının bulunmadığını söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana belediyeye ait taşınmaz satmadıklarını, aksine yeni taşınmazlar aldıklarını belirten Başkan Kınay, yüklenicilere ve personele de borçlarının bulunmadığını ifade etti.

Ekonomik koşullara rağmen yatırımları ve belediye hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Başkan Kınay, önümüzdeki ay gerçekleştirilecek bütçe görüşmelerinde mali tabloya ilişkin rakamların ayrıntılı şekilde paylaşılacağını söyledi. Bu istasyon Helil Kınay'ın değil Karabağlar halkının

Belediyeye ait akaryakıt istasyonuyla ilgili devam eden hukuki sürece de değinen Başkan Kınay, tesisin yaklaşık altı aydır kapalı olduğunu belirterek istasyonun kişisel değil, kamusal bir değer olduğunun altını çizdi.

'BU HELİL KINAY'IN İSTASYONU DEĞİL, KARABAĞLAR HALKININ'

Başkan Kınay, 'Bu Helil Kınay'ın istasyonu değil, Karabağlar halkının' mesajını vererek akaryakıt istasyonun Karabağlar'a, ilçe esnafına ve istihdama katkı sağladığını ifade etti.

Tesisin yeniden faaliyete geçebilmesi için hukuki süreci takip ettiklerini belirten Başkan Kınay, kapalı kaldığı dönemde çalışanların mağdur olmaması için imkanlar dahilinde çözüm üretmeye çalıştıklarını, ekonomik koşullar nedeniyle bazı çalışanların ise ücretsiz izne ayrılmak durumunda kaldığını söyledi. Başkan Kınay, yargı sürecine saygı duyduklarını belirterek hukuki sürecin sonuçlanmasının ardından istasyonun yeniden Karabağlar'a hizmet vermesini istediklerini ifade etti.

KINAY'DAN PERSONEL EYLEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Eylem yapan çalışanın belediyede farklı görevlerde bulunduğunu belirten Başkan Kınay, söz konusu personelin belediyeye lise mezunu olarak beden işçisi kadrosunda girdiğini, 2015 yılında kadrosunun temizlik işçisi olarak değiştirildiğini ve daha sonraki süreçte büro personeli olarak görev yaptığını anlattı.

Son yapılan işlemin ise çalışanın büro içerisinde bir görevden başka bir göreve alınması olduğunu ifade etti.

Belediyedeki tüm çalışanların haklarının ve sorumluluklarının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Başkan Kınay, bugüne kadar 211 memur ve 244 şirket çalışanı olmak üzere toplam 455 çalışanın görev veya yer değişikliğinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Başkan Kınay, bu değişikliklerin kişisel veya siyasi tercihlerle değil, hizmet ihtiyacı, işin niteliği ve çalışma verimliliği doğrultusunda yapıldığını belirtti.

Yaklaşık 1600 belediye çalışanının Karabağlar'ın 58 mahallesinde hizmet verdiğini ifade eden Başkan Kınay, müdürlerden saha personeline kadar çalışanların ihtiyaç duyulan her noktada görev yaptığını söyledi. Sahada emek veren personele teşekkür eden Başkan Kınay, 'Herkesin burada emeği var, uğraşı var, sabrı var' dedi.