Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca 16 ilçede düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle çocukların, gençlerin ve ailelerin tatiline neşe kattı. Atölyelerden açık hava sinemalarına, kukla gösterilerinden şehir gezilerine kadar uzanan programlarda 12 bini aşkın çocuk yazın enerjisini doyasıya yaşadı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca şehrin dört bir yanında düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle çocuklara, gençlere ve ailelere dolu dolu bir yaz yaşattı.

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve şehrin merkezinden ilçelere uzanan etkinlik takvimiyle yazın neşesini Sakarya'nın 16 ilçesinde vatandaşlarla buluşturdu.

Atölyeler, açık hava sinemaları, kukla gösterileri, şehir gezileri ve kadınlara özel plaj etkinlikleriyle Sakarya'da 12 bini aşkın çocuk yazın en güzel enerjisini Büyükşehir'le yaşadı.

GEZGİN ATÖLYE YİNE EN RENKLİ ETKİNLİK OLDU

Geçtiğimiz yaz olduğu gibi bu yaz da en renkli etkinlik 'Gezgin Çocuk Atölyesi' oldu. İlçeleri dolaşan etkinlikte çocuklar, birbirinden eğlenceli çalışmalarla hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkardı. Çeşitli ikramların da yer aldığı programlarda çocuklar hem üretti hem eğlendi hem de yaz tatilinin keyfini arkadaşlarıyla birlikte çıkardı.

Yazın sıcak günlerinin ardından akşam serinliğinde bir araya gelen çocuklar ve aileler bu kez açık hava sinemasında buluştu. 16 ilçede gerçekleştirilen Yaz Sineması etkinliklerinde beyaz perde açık havaya taşındı. Çocukların ve ailelerin birlikte film izlediği gecelerde mısır ikramı da sinema keyfine eşlik etti.

KUKLALAR SAHNEYE ÇIKTI

Çocukların yaz boyunca buluştuğu bir diğer renkli program ise Akça ile Sakarya Muhafızları Kukla Gösterisi oldu. Meddah Burak ve kukla karakter Akça'nın sahnelediği gösteride çocuklar, bilimden bilgiye, tarihten sağlığa, sanattan birlik ve beraberliğe kadar birçok konuda hem eğlendi hem de yeni bilgiler öğrendi.

Yaz döneminde ayrıca kadınlara yönelik düzenlenen özel programlarla Sakarya'nın farklı ilçelerinden kadınlar bir araya geldi. 'Kadınlara Özel Şehrini Keşfet Hizmet Gezisi' ile kadınlar Sakarya'nın farklı noktalarını ziyaret ederek şehirde hayata geçirilen çalışmaları yerinde görme fırsatı buldu. Kocaali Kadınlar Plajı etkinliğinde ise kapalı ve korunaklı alanda bulunan havuzdan faydalanan kadınlar, gün boyunca hem serinledi hem de dostlarıyla birlikte güzel vakit geçirdi. Büyükşehir, çocukların tatiline neşe, ailelerin yaz akşamlarına keyif, kadınların günlerine ise güzel anılar kattığı etkinliklerle Sakarya'da yaz mevsiminin en güzel hatıralarına eşlik etti.