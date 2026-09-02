2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin daha sağlıklı, temiz ve güvenli bir ortamda ders başı yapabilmesi için Maltepe Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Temizlik İşleri ile Veteriner İşleri müdürlüklerinin yürüttüğü hijyen, tazyikli suyla yıkama, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından, şimdi de Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sahaya indi.

İSTANBUL (İGFA) - Yürütülen hummalı çalışmalarda ilk aşamada Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okullardan gelen talepler doğrultusunda okul bahçelerini kaba atıklardan arındırdı ve tazyikli suyla yıkayarak hijyenik hale getirdi.

Ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisindeki 82 okulda geniş kapsamlı bir dezenfeksiyon ve ilaçlama seferberliği başlattı.

Sınıflardan koridorlara, bodrum katlarından kalorifer dairelerine kadar her nokta titizlikle taranarak haşere, pire ve kemirgenlere karşı ilaçlandı; açık ve kapalı alanlar dezenfekte edildi.

PARK VE BAHÇELER EKİPLERİ OT BİÇME VE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE BAŞLADI

İç mekân ve bahçe temizliklerinin tamamlanmasıyla birlikte bayrağı devralan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, okul bahçelerinde ve çevresinde ot biçme, peyzaj ve bakım işlemlerine başladı.

Yaz boyunca uzayan ve görüntü kirliliğinin yanı sıra güvenlik riski de oluşturabilecek yabani otlar tırpan ve ot biçme makineleriyle temizlenirken, biriken ot ve çalı kalıntıları da ekiplerce hızlıca toplanarak okul alanları derlenip toparlanıyor.

HEDEF: GÜVENLİ VE HİJYENİK EĞİTİM ALANLARI

Maltepe Belediyesi yetkilileri, çocukların yeni ders yılına en iyi şartlarda girmelerini hedeflediklerini belirterek; belediyenin tüm birimlerinin koordineli bir şekilde okulları yeni döneme hazırlamaya devam edeceğini vurguladı.