Gebze Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 'Baba-Çocuk Balık Tutma Etkinliği', bu yıl üçüncü kez 'Oltanı Kap Gel' mottosuyla Eskihisar Sahili'nde gerçekleştirildi. Babalar ve çocuklarını bir araya getiren etkinlikte, aileler birlikte vakit geçirmenin ve balık tutmanın keyfini yaşadı.

KOCAELİ (İGFA) - Eskihisar'ın eşsiz sahil manzarası eşliğinde düzenlenen etkinlik, babalar ile çocuklara birlikte kaliteli zaman geçirme ve ortak bir aktivite yapma fırsatı sundu. Sabahın erken saatlerinde oltalarını alarak sahile gelen aileler, balık tutmanın heyecanını çocuklarıyla birlikte yaşadı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek aileleri bir araya getiren bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

'BU YIL ÜÇÜNCÜSÜNÜ DÜZENLİYORUZ'

Programın başlangıcında katılımcılara hitap eden Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldırım, başka bir programı nedeniyle etkinliğe katılamayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün selamlarını iletti. Ailelerin birlikte vakit geçirmesinin önemine vurgu yapan Yıldırım, 'Bugün anneler dinlenecek, çocuklarla babalar ilgilenecek ve birlikte aktivite yapacaklar. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliğimizin bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz.' ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından 'Vira Bismillah' diyerek etkinliğin startını veren Başkan Yardımcısı Yıldırım, sahilde bulunan ailelerle tek tek ilgilendi. Çocuklarla yakından ilgilenen Yıldırım, onların balık tutma heyecanına ortak oldu.

ÇOCUKLARA ÖZEL İKRAMLAR

Ailelerin keyifli bir gün geçirmesi için çeşitli ikramların da sunulduğu program, renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar balık tutmanın heyecanını yaşarken, babalar da evlatlarıyla birlikte güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, aileleri bir araya getiren organizasyon dolayısıyla Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Belediyesi'ne teşekkür etti. 'Oltanı Kap Gel' etkinliği gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.