Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim ve gelişimine katkı sunması amacıyla İzmit'te hayata geçireceği Yeşilova Gençlik Eğitim Merkezi için ihale sürecini başlatıyor. Bu kapsamda projenin ihalesi 17 Eylül Perşembe günü saat 15.00'de gerçekleştirilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yeşilova Mahallesi'nde hayata geçirilecek Yeşilova Gençlik Eğitim Merkezi projesi için ihaleye çıkıyor.

Gençlerin eğitim, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunması hedeflenen merkezin yapım işi ihalesi, 17 Eylül Perşembe günü saat 15.00'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yeşilova Gençlik Eğitim Merkezi, toplam 654 metrekarelik alan üzerinde tek katlı olarak inşa edilecek. Merkezin, gençlerin eğitim faaliyetlerine katılabilecekleri, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunabilecekleri çok amaçlı bir alan olarak hizmet vermesi planlanıyor. Bu kapsamda merkez bünyesinde eğitim sınıfları, atölyeler, toplantı ve seminer salonları, kitap kafe ile oyun salonu yer alacak.