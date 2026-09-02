Türkiye Kültür Yolu Festivali, ikinci kez Kayseri'de sanatseverlerle buluşacak. 5-13 Eylül tarihleri arasında dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine uzanan kapsamlı program, kentin farklı noktalarını kültür ve sanatın buluşma alanına dönüştürecek.

KAYSERİ (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri'nin Anadolu'nun tarihsel ve kültürel birikiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, 'Kayseri, binlerce yıllık geçmişi, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan tarihi mirası ve bugün de yaşatılan köklü kültürüyle Anadolu'nun en özel şehirlerinden biri. Erciyes'in eteklerinde şekillenen bu kadim şehir, tarih boyunca ticaretin, üretimin, kültürün ve sanatın önemli merkezlerinden biri olmuştur. Biz de sahip olduğumuz bu büyük mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı ve kültür-sanat etkinlikleriyle daha görünür hale getirmeyi önemsiyoruz.' dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri'de ikinci kez düzenleneceğini vurgulayarak, 'Geçtiğimiz yıl ilk kez festival coşkusunu yaşattığımız Kayseri'de bu yıl çok daha kapsamlı bir programla yeniden sanatseverlerle buluşuyoruz. Şehrimizin tarihi mekanlarını, meydanlarını ve kültür-sanat alanlarını festival aracılığıyla yeniden hayatın merkezine taşıyoruz. Kayseri'nin sahip olduğu güçlü tarihsel birikimi, kültürel değerleri ve doğal güzellikleri sanatın evrensel diliyle buluşturarak hem ülkemizde hem de uluslararası alanda görünürlüğünü daha da artırmayı hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin gastronomi alanında da Türkiye'nin öne çıkan şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, şehrin nesiller boyunca aktarılan mutfak kültürünün festival programında önemli bir yer tutacağını belirtti. Ersoy, coğrafi işaretli ürünlerden geleneksel tariflere uzanan gastronomi mirasının festival kapsamında ziyaretçilerle buluşacağını ve Kayseri'nin kültürel kimliğinin önemli bir parçası olan mutfak değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılacağını ifade etti.

KAYSERİ'NİN GASTRONOMİ ZENGİNLİĞİ FESTİVALDE

Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi programına gastronomi yazarı, araştırmacı ve yemek kültürü yapımcısı İdil Açıkalın ev sahipliği yapacak. Şef Ahmet Gündoğar, şef Hilal Kayış Sungur, gastronomi yazarı Faruk Şüyün ve gastronomi yazarı Reha Tartıcı ise konuk olarak yer alacak. Konuk isimler, Lezzet Noktaları'nı ziyaret ederek Kayseri'ye özgü yemekleri yerinde deneyimleyecek.

Orta Anadolu'nun önemli ticaret yolları üzerinde gelişen Kayseri mutfağı, et işleme geleneği ve hamur işi çeşitliliğiyle köklü bir gastronomi kültürünü yansıtıyor. Kurutma, baharatlama ve uzun süre dayanabilen ürünler hazırlama yöntemlerinin önemli bir yer tuttuğu kent mutfağında; pastırma ve sucuk yüzyıllardır sürdürülen et işleme kültürünün öne çıkan lezzetleri arasında bulunuyor. Küçük hamur parçalarının kıymayla doldurularak yoğurt ve tereyağlı sosla servis edildiği Kayseri mantısı ile ince açılmış hamurların kıymalı harçla kat kat bir araya getirildiği yağlama da kentin sofra kültürünün simge tatları arasında yer alıyor.

Kayseri'nin gastronomi zenginliği, festival kapsamında Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu, Develi, Bünyan ve Hacılar ilçelerinde belirlenen 34 Lezzet Noktası ile ziyaretçilere sunulacak. Geleneksel esnaf lokantalarından modern restoranlara, fırın ve pastanelerden çiftliklere, kahve, şekerleme ve turşu dükkanlarına uzanan seçkide; Kayseri mantısı, yağlama, pöç, fırın ağzı, develi cıvıklısı, pastırma, nevzine, gilaburu, kelle paça ve içli kete gibi kentin öne çıkan lezzetlerinin yanı sıra Çerkes mutfağı ve yerel kahvaltı ürünleri de yer alacak. Tahin, ceviz ve şerbetle hazırlanan nevzine ise Kayseri'nin köklü tatlı geleneğini gastronomi rotasına taşıyacak.

KAYSERİ'DE FESTİVAL SAHNESİNE ÜNLÜ İSİMLER DAMGA VURACAK

Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde Türkiye'nin sevilen sanatçıları dokuz gün boyunca müzikseverlerle buluşacak. Festivalin konser programında Mert Demir, Ceza, Ahmet Şafak, Buray, Özcan Deniz, Oğuzhan Koç, Kıraç, Murat Boz ve Sefo sahne alacak.