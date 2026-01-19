İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 37 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 259 şüphelinin yakalandığını, 131'inin tutuklandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde ülke genelinde geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, 37 il merkezli 'nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile yasa dışı bahis' suçlarına yönelik operasyonlarda toplam 259 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 131'i tutuklanırken, 66'sı hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturmalarda şüphelilerin; sosyal medya ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden ürün satışı, hesap kiralama, ev ve araç kiralama temalarıyla dolandırıcılık yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerine para transferine aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları tespit edildi. Ayrıca müstehcen çocuk görüntüleri barındırma ve kişisel verilerin hukuka aykırı paylaşımı suçlarına da karıştıkları belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda yürütülen operasyonlar Adana'dan Zonguldak'a kadar 37 ilde gerçekleştirildi. Şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.