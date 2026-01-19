İstanbul Valiliği, etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtlar ve kuryelerin trafiğe çıkışını ikinci bir talimata kadar yasakladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken, İstanbul Valiliği yeni bir trafik tedbiri aldı.

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 19 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.