Ünlü sanatçı Drama albümünün dinleme rakamlarından Altın Plak ile ödüllendirildi.

İSTANBUL (İGFA) - Ünlü sanatçı Sibel Can, yılın son konserinde misafirlerine unutulmaz gece yaşattı. Konser öncesi Sony Music Türkiye CEO'su Özden Bora, Şubat 2025'te yayımlanan Drama albümünün dijital platformlarda 25 milyon dinlemeyi aşması nedeniyle sanatçıya Altın Plak takdim ederek Sibel Can'a hoş bir sürpriz yaptı.

Sanatçı, bu özel ödülü alırken duyduğu mutluluğu, 'Emeklerimizin bu şekilde karşılık bulması tarif edilemez bir duygu. Bu ödüller yeni çalışmalar yapmak için inanılmaz derecede motive edici. Yeni yılda yeni başarılara!' şeklinde yorumladı.

Altın Plak'ını aldıktan sonra orkestrasındaki müzisyen arkadaşlarıyla bu güzel başarıyı kutlayan Sibel Can, gece boyunca sahne şıklığıyla da göz kamaştırdı.

Sanatçı, siyah taşlarla işlenmiş Amor Gariboviç imzalı elbisesiyle Cahide Palazzo'nun teatral atmosferine elegan bir dokunuş kattı.

Sibel Can ayrıca, yılbaşı gecesinde Kuzey Kıbrıs'ta sahne alacağını duyururken, 31 Aralık'ta Merit Royal Diamond Hotel'in yılbaşı galasında müzikseverlerle buluşacak.