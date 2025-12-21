Kadın futbolunun dikkat çeken isimlerinden Nevide Çiçek, Siverek Kadın Futbol Takımı ile yollarını ayırdı. Ayrılık spor ve magazin kulislerinde geniş yankı uyandırırken, kararın gerekçesine dair herhangi bir açıklama yapılmaması soru işaretlerini beraberinde getirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Ayrılığın ardından Nevide Çiçek cephesinden detaylı bir değerlendirme gelmezken, yalnızca takım ile yolların ayrıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu sessizlik, kulüp içi dinamiklere ve perde arkasında yaşananlara dair farklı yorumların yapılmasına neden oldu.

Siverek Kadın Futbol Takımı cephesinden de ayrılığa ilişkin net bir açıklama yapılmazken, kamuoyunda 'neden ayrıldı?' sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşti. Spor ve magazin dünyasında, kararın sıradan bir ayrılıktan çok daha fazlası olabileceği konuşuluyor.

Nevide Çiçek'in herhangi bir gerekçe belirtmemesi, bu ayrılığın ilerleyen günlerde yeni gelişmelere açık olabileceği şeklinde yorumlandı. Ünlü futbolcunun kariyer yolculuğunda atacağı yeni adımlar ise şimdiden merak konusu.

Sessizliğini koruyan Çiçek'in bu tavrı, magazin dünyasında 'bilinçli bir duruş' olarak değerlendirilirken, ayrılığın perde arkasına dair sorular giderek artıyor.